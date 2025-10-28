L’Intelligenza artificiale in Rsa Anziani controllati da AncellA Il sistema previene le emergenze

Sarà un occhio elettronico ad aiutare il personale della Rsa San Remigio di Busto Garolfo nella sorveglianza agli anziani ospiti della struttura. Entro la fine di dicembre un sofisticato sistema di controllo video delle camere permetterà di segnalare eventuali anomalie nel comportamento degli ospiti. A parlarcene è Danilo Benecchi direttore della fondazione Il Cerchio che gestisce la Residenza Socio Assistenziale di via Alfredo di Dio. "Il sistema – spiega – si chiama AncelIA che è l'unione dei termini ancella e intelligenza artificiale. Sinteticamente è costituito da un sensore video posizionato in ogni camera che osserva e memorizza il comportamento di ogni ospite soprattutto nelle ore notturne.

