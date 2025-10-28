L’intelligenza artificiale impone compromessi sulla scelta delle fonti energetiche

Questo è un articolo del numero di Linkiesta Magazine 0225 – “Tempi Impazziti”, ordinabile qui. Lottare contro i mulini a vento significa combattere contro nemici immaginari o attaccare bersagli che in realtà non costituiscono una minaccia. Don Chisciotte, il delirante protagonista del romanzo di Miguel de Cervantes, scambiava i mulini a vento per giganti e, brandendo la sua lancia, partiva all’attacco. Oggi, lottare contro i mulini a vento significa sprecare le proprie energie combattendo battaglie che non esistono, che non possono essere vinte o che non vale la pena ingaggiare. Le battaglie che oggi si combattono per garantire il predominio di una fonte di energia e limitare o eliminare le altre sono ormai donchisciottesche. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

