Linea Napoli-Salerno buone notizie per gli utenti | l' annuncio di Ferrovie dello Stato

Napolitoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da venerdì 31 ottobre torneranno a circolare i treni nel tratto di linea tra Torre Annunziata e Santa Maria la Bruna, sulla linea storica Napoli-Salerno, interrotta dallo scorso 9 settembre a causa del rischio di crollo di alcuni edifici privati adiacenti la linea ferroviaria.A seguito delle. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

