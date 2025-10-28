Linea ferroviaria Battipaglia-Potenza completati i lavori di potenziamento
Sono terminati, come da cronoprogramma, gli interventi di potenziamento infrastrutturale della linea ferroviaria Battipaglia – Potenza, finalizzati a garantire i massimi standard prestazionali dell’infrastruttura, l’accessibilità e la velocità di percorrenza sulle tratte regionali e. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
ll caso del 43enne ritrovato senza vita sulla linea ferroviaria - facebook.com Vai su Facebook
Potenziamento Linea Battipaglia-Potenza: conclusi i lavori - Lavori mirati ad aumentare la velocità, regolarità e affidabilità del servizio ferroviario ... Da infocilento.it
Conclusi i lavori di potenziamento infrastrutturale della linea ferroviaria Battipaglia – Potenza - Sono terminati, come da cronoprogramma, gli interventi di potenziamento infrastrutturale della linea ferroviaria Battipaglia – Potenza finalizzati a garantire i massimi standard prestazionali ... Riporta ondanews.it
Riparte la linea Potenza–Salerno: conclusi i lavori di potenziamento, tornano in servizio Frecciarossa, Intercity e Regionali - POTENZA – Da stamani, martedì 28 ottobre, tornano a circolare tutti i treni sulla relazione Potenza–Salerno, dopo la conclusione, secondo cronoprogramma, d ... ivl24.it scrive