L' incidente sulla Statale 114 costato la vita a un ciclista attesa per l' autopsia e accertamenti sullo scontro

Sarà l’autopsia a chiarire le cause della morte di Francesco Vita, il ciclista rimasto vittima del tragico incidente avvenuto ieri sulla Statale 114. Il pubblico ministero Francesco Monaco, titolare dell’inchiesta, conferirà nelle prossime ore l’incarico al medico legale per l’esame autoptico. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

