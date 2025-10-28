L' incidente mortale sulla statale 113 una tragedia senza fine per la famiglia Cavò

Pace del Mela è scossa dal dolore. Il Comune tirrenico piange la morte della 49enne Mariarosa Cavò molto conosciuta per essere la titolare del bar a Giammoro "La casa del dolce". La famiglia Cavò a distanza di pochi mesi torna in lacrime. Mariarosa era la zia di Gabriele, il ragazzo morto a. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

