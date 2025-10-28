Liguria Active Day che festa a Recco | fitness surf yoga e grandi campioni

Un palcoscenico all’aperto dedicato allo sport per tutti, in una delle baie più famose della Liguria per la pratica del surf. Sabato 25 ottobre, sul lungomare Bettolo di Recco, è andato in scena il “Liguria Active Day”, il primo evento in piazza dedicato allo sport, organizzato da Regione Liguria e Gazzetta Active in collaborazione con il Comune di Recco. Allenamenti, talk e.: ecco come è andata. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Liguria Active Day, che festa a Recco: fitness, surf, yoga e grandi campioni

