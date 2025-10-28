Licheri Sinistra italiana Abruzzo contro la violenza sulle donne | Gli uomini devono iniziare a metterci la faccia
Daniele Licheri, segretario regionale di Sinistra Italiana Avs, interviene in merito al problema della violenza sulle donne, ponendo alcune riflessioni riguardanti proprio la posizione degli uomini sull'argomento:“Solo pochi giorni fa, a Lettomanoppello, l’ennesimo femminicidio in Abruzzo che ci. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
