Licheri Sinistra italiana Abruzzo contro la violenza sulle donne | Gli uomini devono iniziare a metterci la faccia

Ilpescara.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Daniele Licheri, segretario regionale di Sinistra Italiana Avs, interviene in merito al problema della violenza sulle donne, ponendo alcune riflessioni riguardanti proprio la posizione degli uomini sull'argomento:“Solo pochi giorni fa, a Lettomanoppello, l’ennesimo femminicidio in Abruzzo che ci. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

licheri sinistra italiana abruzzoViolenza di genere, l'appello di Daniele Licheri: "Gli uomini si assumano la responsabilità" - Daniele Licheri, segretario regionale di Sinistra Italiana Abruzzo, invita gli uomini a un'assunzione di responsabilità collettiva e politica ... Da chietitoday.it

Cerca Video su questo argomento: Licheri Sinistra Italiana Abruzzo