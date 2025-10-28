Liceo occupato | e alle educatrici per disabili non vengono pagate le ore non lavorate
Empoli, 28 ottobre 2025 – L’occupazione del liceo Virgilio di Empoli, nata come gesto di protesta e partecipazione, ha avuto ripercussioni inaspettate. Le educatrici delle cooperative sociali, impegnate nei servizi di assistenza agli studenti con disabilità, si sono trovate senza retribuzione per le ore non lavorate durante la mobilitazione. Una situazione che ha acceso un dibattito pubblico, con politica e sindacati che hanno chiamato in causa le cooperative, invitandole a “tutelare maggiormente i lavoratori e ad assumersi la responsabilità dei costi legati alla sospensione del servizio”. Dopo giorni di polemiche, arriva la replica di COeSO Empoli e della cooperativa Geos, che in una nota congiunta chiariscono la complessità del problema. 🔗 Leggi su Lanazione.it
