Nasce il liceo del Made in Italy sotto l’ala dell’istituto Carlo Porta. È la prima scuola pubblica milanese ad aprire questo indirizzo ed è anche il primo indirizzo - a livello lombardo - declinato sull’ enogastronomia e l’ ospitalità. "Tantissime famiglie sono interessate all’alberghiero ma sono titubanti perché vorrebbero per i propri figli il liceo e non un professionale", ricorda la preside, Rossana Di Gennaro. Per uscire da questo cortocircuito (e anche superare uno stereotipo che persiste) si è deciso di aprire una via nuova: "Da qualche anno c’è la possibilità di avviare il liceo del Made in Italy, che è una declinazione del liceo economico sociale, allora ci è venuta l’idea di dare a questo liceo del Made in Italy la curvatura proprio dell’enogastronomia ed ospitalità, considerando che abbiamo un valore aggiunto: in istituto ci sono i laboratori, possiamo far vedere ai futuri studenti tutta quanta la filiera produttiva", spiega la dirigente del Carlo Porta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Liceo del Made in Italy Carlo Porta apripista