Licenziamenti Amazon con l' arrivo dell' IA 30mila dipendenti saranno sostituiti
Amazon ha deciso di adottare l'intelligenza artificiale e la conseguenza è stata un maxi licenziamento che ha colpito oltre 30mila dipendenti. Uomini e donne hanno dunque perso il loro posto di lavoro, e a partire da oggi resteranno a casa. Questa la sconcertante notizia riportata dai principali quotidiani esteri, come il Guardian o la CNBC. Il cambiamento era nell'aria. Andy Jassy, Ad di Amazon, aveva già dato alcuni avvisi, affermando che l'IA avrebbe molto presto cambiato la struttura del lavoro. Forse però nessuno immaginava che le conseguenze sarebbero state così devastanti, almeno per i tanti dipendenti dell'azienda. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
