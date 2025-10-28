Libri | Brunetto Latini – Intellettuale medievale presentazione a Roma mercoledì 29 ottobre

ROMA – Mercoledì 29 ottobre, a partire dalle ore 16, presso la Sala del Refettorio di palazzo San Macuto si svolgerà la presentazione del libro “Brunetto Latini – Intellettuale medievale”, a cura di Gianluca Briguglia e Antonio Montefusco – Istituto storico italiano per il Medio Evo. Si prevede nell’occasione il saluto della vice presidente della Camera dei Deputati, Anna Ascani. L’appuntamento, come informa una breve nota dell’ufficio stampa di Montecitorio, viene trasmesso in diretta webtv. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Libri: “Brunetto Latini – Intellettuale medievale”, presentazione a Roma mercoledì 29 ottobre

