Libernauta il progetto che porta i ragazzi in biblioteca | più tempo nuovi linguaggi e 15 libri da scoprire

Molti studenti dell'area fiorentina ne hanno sentito parlare almeno una volta, altri lo scoprono solo attraverso gli amici o passando in biblioteca. Libernauta è un progetto che mette al centro i giovani lettori tra i 14 e i 19 anni, invitandoli ogni anno a leggere una selezione di libri. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Libernauta, il progetto che porta i ragazzi in biblioteca: più tempo, nuovi linguaggi e 15 libri da scoprire - L’iniziativa che coinvolge scuole e biblioteche dell’area fiorentina torna con recensioni in video, podcast e fumetti. Si legge su firenzetoday.it

Torna Libernauta il concorso per far riscoprire il piacere della lettura ai giovani - C'è tempo fino al 30 settembre 2026 per partecipare al concorso che premia le recensioni dei ragazzi mettendo in palio buoni acquisto ... Segnala intoscana.it

Libernauta, oltre 250 ragazzi protagonisti a Firenze - La cerimonia di premiazione si terrà il 4 giugno all’auditorium di piazza della Resistenza a Scandicci, avrà come ospiti speciali Elaide Garufi, giovane appassionata di lettura, scrittura e scienze ... Segnala lanazione.it