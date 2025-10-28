Liberazione Pecora presenta il suo libro ‘L’inferno e il rifugio’

Ilrestodelcarlino.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È in calendario a Meldola giovedì 30 ottobre, alle 20,30, in Sala Versari, il secondo appuntamento organizzato dal Comune e dall’ Anpi di Forlì-Cesena in occasione delle celebrazioni dell’81° anniversario della Liberazione della Città dal nazifascismo da parte dei militari del Regno Unito e dei partigiani dell’VIII Brigata Garibaldi il 25 ottobre 1944. Sarà presentato il libro di Carmelo Pecora ‘L’inferno e il rifugio. La Resistenza di Cleto ed Enea tra ghiaccio, fuoco e pietra’. L’autore dialogherà con Vico Zanetti, presidente Anpi Forlì, Paola Borghesi, presidente Anpi Meldola e Michele Drudi, assessore alla cultura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

liberazione pecora presenta il suo libro 8216l8217inferno e il rifugio8217

© Ilrestodelcarlino.it - Liberazione, Pecora presenta il suo libro ‘L’inferno e il rifugio’

Altre letture consigliate

liberazione pecora presenta suoLiberazione, Pecora presenta il suo libro ‘L’inferno e il rifugio’ - È in calendario a Meldola giovedì 30 ottobre, alle 20,30, in Sala Versari, il secondo appuntamento organizzato dal Comune ... ilrestodelcarlino.it scrive

Portico, Farolfi presenta il suo libro sulla Liberazione - Sarà presentato oggi a Portico, alle ore 18 presso i giardini pubblici, il libro ‘La Liberazione del Comune di Portico e San Benedetto dal nazifascismo - Lo riporta ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Liberazione Pecora Presenta Suo