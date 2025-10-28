Liberazione Pecora presenta il suo libro ‘L’inferno e il rifugio’
È in calendario a Meldola giovedì 30 ottobre, alle 20,30, in Sala Versari, il secondo appuntamento organizzato dal Comune e dall’ Anpi di Forlì-Cesena in occasione delle celebrazioni dell’81° anniversario della Liberazione della Città dal nazifascismo da parte dei militari del Regno Unito e dei partigiani dell’VIII Brigata Garibaldi il 25 ottobre 1944. Sarà presentato il libro di Carmelo Pecora ‘L’inferno e il rifugio. La Resistenza di Cleto ed Enea tra ghiaccio, fuoco e pietra’. L’autore dialogherà con Vico Zanetti, presidente Anpi Forlì, Paola Borghesi, presidente Anpi Meldola e Michele Drudi, assessore alla cultura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
