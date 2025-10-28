Liberati in Australia 69 succiamiele del reggente l'uccello che ha dimenticato il suo stesso canto

In Australia, sono stati liberati in natura 69 succiamiele del reggente nati e cresciuti in cattività. Questo uccello, considerato il più raro d'Australia, è a un passo dall'estinzione. In natura ne rimangono meno di 300, così pochi che i giovani maschi fanno fatica a incontrare degli adulti e ad apprendere il loro stesso canto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

