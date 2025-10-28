L’IA scambia patatine per una pistola il caso in una scuola americana | arrestato uno studente

Uno studente americano arrestato a pistole spianate, fatto sdraiare a terra e perquisito. Una scena che non è rara da vedere nelle scuole statunitensi, dove regna la paura delle stragi. Ma in questo caso il ragazzo era «colpevole» solo di trasportare un sacchetto di patatine. Come riporta Fanpage, a far scattare il falso allarme è stato un software di intelligenza artificiale installato nei sistemi di videosorveglianza di un istituto a Baltimore, contea nel Maryland, che dovrebbe rilevare eventuali armi trasportate da chi viene inquadrato. «Mi sono spaventato, ho visto la pistola puntata verso di me e sono arrivare circa otto auto della polizia », ha raccontato il ragazzo, Taki Allen, a una rete locale. 🔗 Leggi su Open.online