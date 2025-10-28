L’IA crea foto di vacanze mai vissute | ecco Endless Summer
(Adnkronos) – C’è sempre stato un mercato per fingere la ricchezza. Prima erano le borse firmate contraffatte, oggi basta un prompt e l’intelligenza artificiale fa il resto. Ma la nuova ondata di “ricchezza sintetica” non nasce tanto per impressionare gli altri, quanto per consolarsi da una realtà meno scintillante. L’app developer Tim Wijaya, che ha . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Argomenti simili trattati di recente
