AGI - Con la nuova serie Find X9, Oppo punta a riscrivere le regole del mercato degli smartphone di fascia alta. Il Find X9 Pro arriva con una combinazione di potenza, design e funzioni basate sull’intelligenza artificiale che segna un nuovo passo nell’evoluzione dei dispositivi mobili. La fotografia “intelligente” secondo Oppo. Il punto di forza della serie è il sistema di fotocamere sviluppato in collaborazione con Hasselblad, storico marchio della fotografia professionale. Il modello Find X9 Pro introduce una fotocamera teleobiettivo da 200 megapixel, la più avanzata mai montata su uno smartphone Oppo, capace di catturare immagini nitide anche a grande distanza e in condizioni di scarsa luminosità. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - L’IA al servizio della fotografia e dell’esperienza d’uso