L’ho mollato basta Clamoroso Uomini e Donne tra loro è finita | lei già tornata in studio

La nuova puntata di Uomini e Donne, andata in onda il 28 ottobre, ha regalato ai telespettatori un momento tanto romantico quanto inaspettato. Una delle dame più note del parterre ha infatti deciso di lasciare il programma per seguire il cuore e vivere al di fuori degli studi televisivi una relazione nata tra i riflettori di Canale 5. Una scelta che ha sorpreso tutti, compresa la stessa Maria De Filippi, e che ha acceso un acceso dibattito tra gli opinionisti e il pubblico. >> “Con che coraggio.”. Tale e Quale Show, Malgioglio contro Alessia Marcuzzi Nel corso della trasmissione, la padrona di casa si è mostrata al tempo stesso cauta e partecipe, pronunciando parole che molti hanno letto come un avvertimento: “ Io non mi fido di te. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it