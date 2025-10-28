L’HALLOWEEN DI BURTON TRA CINEMA LIBRI E… TAROCCHI
Non c’è Halloween senza il Re del campo di zucche . E chi meglio della mente di Tim Burton e dell’occhio di Henry Selick poteva raccontare la storia di Jack Skellington, rendendola versatile per ben due festività? L’articolo offrirà una panoramica su alcuni derivati letterari ed esoterici, nati dal bellissimo lungometraggio del 1993 che, con i suoi 227 pupazzi, 230 set e 400 teste intercambiabili per il solo Jack, ha rappresentato l’apice nello stop-motion e lasciato un’impronta indelebile nella cultura di massa degli anni a seguire. NIGHTMARE BEFORE CHRISTMAS. LA STORIA DEL FILM A FUMETTI (2023, GIUNTI). 🔗 Leggi su Nerdpool.it
