"L’immaginazione è più importante della conoscenza": è la citazione di partenza di Albert Einstein che ha dato il via ieri pomeriggio al “debate“, gestito dalla rete nazionale WeDebate. Due squadre - del liceo classico Beccaria e del Leone XIII - si sono affrontate a colpi di tesi e antitesi difendendo o attaccando una mozione: "Questa assemblea sostiene che un’educazione in cui l’uso delle tecnologie digitali e dell’intelligenza artificiale sarà sempre più pervasivo, aumenterà la conoscenza ma diminuiranno drasticamente l’immaginazione e la creatività". Alla fine vincerà la squadra del Beccaria, chiamata a dimostrare proprio come l’IA e le tecnologie invasive a scuola non aiutino la creatività, anzi, dopo una gara combattutissima preceduta dalla proiezione di tre cortometraggi e dall’intervento dei registi Lorenzo Quagliozzi e Riccardo Copreni e dell’esperto di comunicazione digitale e co-founder di FattoreDigital Paolo Prestinari. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lezioni di retorica sull’IA. Il “debate“ entra in classe