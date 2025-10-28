L’export padovano cambia rotta ma non c' è da stare allegri | Berlino giù avanzano Parigi e Pechino

Padovaoggi.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pil stabile, esportazioni in lieve calo, Francia davanti a Berlino. L’economia della provincia di Padova mostra resilienza, ma alcuni segnali suggeriscono cautela sul fronte internazionale. Secondo la nota economica 2025-26 dell’Ufficio Studi della Camera di Commercio di Padova, il Pil. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

