L' ex portiere del Genoa Martinez investe e uccide un anziano in carrozzina

Dramma a Fenegrò in provincia di Como. Stamattina, intorno alle 9:40, l'ex portiere del Genoa Josep Martinez ha investito con la propria automobile un 81enne che si stava muovendo a bordo di una carrozzina elettrica. Nonostante l'intervento immediato dei soccorritori per l'uomo non c'è stato. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

