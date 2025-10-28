L' ex Donadoni | Il Milan è una squadra vera Leao al top ma può fare di più Atalanta quanti pareggi

L'allenatore ed ex giocatore sia del Diavolo che della Dea: "I rossoneri col Pisa hanno sprecato una grande occasione. Modric un trascinatore, da Gimenez ci si aspettano i gol. Scontro Carnesecchi-Juric? Solo chi è nello spogliatoio può sapere.". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - L'ex Donadoni: "Il Milan è una squadra vera. Leao al top, ma può fare di più. Atalanta, quanti pareggi..."

