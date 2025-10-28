L’ex attaccante del Barcellona attacca Vinicius Jr sostenendo che la stella del Real Madrid è insopportabile

2025-10-28 11:28:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: L’ex attaccante del Barcellona Christophe Dugarry ha descritto Vinicius Jr come “insopportabile” e crede che sarà venduto dal Real Madrid. L’esterno brasiliano è stato una figura centrale nella vittoria per 2-1 del Clasico di domenica sul Barcellona,??anche se per tutte le ragioni sbagliate. Ha suscitato l’ira dei tifosi del Real Madrid per la sua reazione rabbiosa alla sostituzione al 72?, esprimendo il suo disappunto – incluso dicendo “Lascio questa squadra” – in una pubblica dimostrazione di petulanza nei confronti dell’allenatore Xabi Alonso prima di precipitarsi nel tunnel. 🔗 Leggi su Justcalcio.com