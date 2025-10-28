Levi' s x Barbour è la nuova collabo che alza il livello delle giacche autunnali

Levi's x Barbour è la collaborazione che dà una svolta al periodo, fin troppo breve, che separa la fine della stagione dei pantaloncini dall'inizio di quella dei parka. L'autunno è un momento di autentica abbondanza, e non ci riferiamo soltanto alle mele o alle zucche perfette per le torte. Con l'aria abbastanza frizzante da richiedere una giacca robusta, è il momento ideale per sfoggiare i migliori capispalla: dai bomber in montone ai cappotti da lavoro, fino ai blazer in pelle.

