A volte, per capire e affrontare il futuro, bisogna tornare a parlare il linguaggio di chi lo sta costruendo: i giovani. I numeri sono importanti, ma spesso vengono presentati in modo freddo, austero e respingente per le nuove generazioni, da ingaggiare grazie a storie e idee con il giusto mix tra rigore, emozione e contemporaneità. È questo lo spirito con cui lo Starting Finance Investment Meeting 2025 – presentato nella mattinata di mercoledì 28 ottobre all’Associazione Stampa Estera di Milano – si prepara ad animare il capoluogo lombardo nelle giornate del 3 e del 4 novembre. L’evento (programma qui ) si terrà negli spazi di Superstudio Events, in via Tortona 27. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - L’evento che punta a rendere la finanza più accessibile e inclusiva