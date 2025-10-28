Lettori | Continui furti in piazza Gandolfo siamo esasperati

Riceviamo e pubblichiamo la lettera-sfogo di un lettore, ormai stanco di subire continui atti vandalici alla sua auto e di vedere, nel quartiere in cui risiede, continui atti analoghi compiuti dai ladri ai danni di residenti e turisti. "Catania, un tempo città sicura e vivibile, è diventata un. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

