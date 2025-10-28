Lettera aperta dei genitori di ragazzi autistici e disabili dell’Associazione Melagrana | Assicurare continuità ai Progetti Terapeutici
Tempo di lettura: 2 minuti I genitori dei ragazzi autistici e disabili dell’ Associazione Melagrana hanno scritto una lettera aperta ai candidati alla Presidenza della Regione Campania avente il seguente oggetto: “Assicurare la continuità dei Progetti Terapeutici Riabilitativi Individualizzati ( PTRI ) per le persone con autismo e disabilità. “Siamo un gruppo di genitori di ragazzi con disturbo dello spettro autistico – è scritto nella missiva – che partecipano ai Progetti Terapeutici Riabilitativi Individualizzati (PTRI) sostenuti con i Budget di Salute (BdS). Questi progetti rappresentano, per i nostri figli e per le nostre famiglie, non solo un percorso terapeutico e riabilitativo, ma una vera e propria opportunità di inclusione, autonomia e dignità di vita. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
LETTERA APERTA AL PRESIDENTE GIORGIA MELONI SULLA SALUTE DIGITALE DEI NOSTRI FIGLI (da leggere e condividere) Lettera aperta al Presidente del Consiglio Salute digitale dei nostri figli, è l’ora dell’educazione e delle regole Gentile President - facebook.com Vai su Facebook
In una lettera aperta alle autorità italiane — Giorgia Meloni @GiorgiaMeloni , Matteo Salvini @matteosalvinimi e Carlo Nordio — Rita Zambelli, madre di Carla Zambelli, chiede soltanto l’ovvio: che l’Italia non diventi complice di un errore storico. Che la terra de - X Vai su X
Da orgoglio cittadino a simbolo di abbandono: la parabola dell’atletica a Co-Ro - Struttura abbandonata e discipline ignorate; la polemica sale e genitori e atleti scrivono al sindaco: «I nostri ragazzi meritano di crescere in un ambiente dove lo sport sia un diritto reale, non una ... Segnala ecodellojonio.it
Centro autismo nella Bat, lettera aperta dei genitori: «Un silenzio assordante da parte della politica» - In relazione al caso del nuovo centro per l’autismo che sarebbe stato assegnato in gestione alla fondazione della famiglia della sindaca di Andria BARI - lagazzettadelmezzogiorno.it scrive
Lettera aperta di un gruppo di genitori della Rodari: «Questi bambini vanno aiutati e rieducati» - Da genitori ci chiediamo cosa non stia funzionando, cosa possa portare dei bambini a compiere un'azione di tale violenza. Segnala ilmessaggero.it