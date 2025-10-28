Lettera aperta dei genitori di ragazzi autistici e disabili dell’Associazione Melagrana | Assicurare continuità ai Progetti Terapeutici

Tempo di lettura: 2 minuti I genitori dei ragazzi autistici e disabili dellAssociazione Melagrana  hanno scritto una lettera aperta ai candidati alla  Presidenza della Regione Campania  avente il seguente oggetto: “Assicurare la continuità dei Progetti Terapeutici Riabilitativi Individualizzati ( PTRI ) per le persone con autismo e disabilità. “Siamo un gruppo di genitori di ragazzi con disturbo dello spettro autistico – è scritto nella missiva – che partecipano ai Progetti Terapeutici Riabilitativi Individualizzati (PTRI) sostenuti con i Budget di Salute (BdS). Questi progetti rappresentano, per i nostri figli e per le nostre famiglie, non solo un percorso terapeutico e riabilitativo, ma una vera e propria opportunità di inclusione, autonomia e dignità di vita. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

