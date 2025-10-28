L’eterna fragilità | esposizione fotografica che attraversa riti e luoghi dimenticati

L’associazione Arte che Parla APS, in collaborazione con Persefone & Co APS, Joka Calabria APS, San Giorgio Soccorso, e con il patrocinio del Comune di San Giorgio Morgeto, dà il via a "L’eterna fragilità": un progetto fotografico che esplora l’anima nascosta della Calabria, tra memoria, riti. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

