L’esorcista del Papa | la spiegazione del finale del film

Il film L’esorcista del Papa ( qui la recensione ) è basato sulla vita e sugli scritti di padre Gabriele Amorth, interpretato nel film da Russell Crowe. Amorth era un sacerdote cattolico italiano che negli anni ’80 ricoprì il ruolo di esorcista nominato dal Papa per il Vaticano. Ha documentato le migliaia di esorcismi che ha eseguito in una serie di libri, tra cui An Exorcist Tells His Story e An Exorcist: More Stories, su cui il film è direttamente basato. Il film segue Amorth mentre cerca di aiutare una famiglia americana traumatizzata che vive in Spagna, poiché il loro giovane figlio, Henry ( Peter DeSouza-Feighoney ), è posseduto da un demone malvagio. 🔗 Leggi su Cinefilos.it