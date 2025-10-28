L’esorcista del Papa 2023 come finisce | è una storia vera? Il finale

L’esorcista del Papa è un film del 2023 con Russell Crowe, nei panni di padre Gabriele Amorth, diretto da Julius Avery. La pellicola va in onda su Rai 4 alle ore 21.20 il 28 ottobre 2025. La trama segue la storia di Padre Gabriele Amorth, un esorcista capo del Vaticano, che si ritrova a indagare sulla possessione di un ragazzo e a scoprire un’antica cospirazione. L’esorcista del Papa: cosa c’è di vero nel film?. Leggi anche: Legenden – L’infiltrata come finisce: spiegazione finale e stagione 2. Il film è liberamente ispirato alla figura reale di Padre Gabriele Amorth, il capo esorcista del Vaticano. 🔗 Leggi su Latuafonte.com