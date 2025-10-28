Lesioni durante l' applicazione delle faccette dentista a processo

Un dentista di Aversa è finito a sotto processo per le lesioni subite da una paziente.I fatti sono avvenuti nel 2020 quando il professionista, di 57 anni, avrebbe sottoposto la malcapitata a un intervento estetico per l’applicazione di faccette “lumineers” ai denti incisivi superiori. Nel corso. 🔗 Leggi su Casertanews.it

