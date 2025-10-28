L’eredità di Francesco il convegno promosso dall’Associazione Democratici Fausto Addesa
Martedì 28 ottobre, alle ore 17.30, presso il Circolo della Stampa di Avellino, si terrà il convegno “L’eredità di Francesco”, promosso dall’Associazione Democratici Fausto Addesa. L’incontro rappresenta un momento di confronto e riflessione sulla profonda eredità spirituale, culturale e civile. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Scopri altri approfondimenti
Val Vigezzo - Verbania Foto e credit @francesco.moro_73 - facebook.com Vai su Facebook
L’eredità di Francesco, l’associazione Fausto Addesa chiama alla riflessione - E’ dedicato a “L’eredità di Francesco” il convegno promosso dall’Associazione Democratici Fausto Addesa in programma martedì 28 ottobre, alle 17,30, al Circolo della ... Scrive corriereirpinia.it