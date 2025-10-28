Il 2025 ha visto concretizzarsi una delle novità principali della guerra moderne viste negli ultimi tre anni, i droni. Un uso ormai assodato è quello dei droni nel cielo per penetrare lo spazio aereo degli avversari e portare danni alle infrastrutture o alle truppe in movimento. Ma ci sono anche quelli marini, forse in una fase di sviluppo meno accentuata rispetto a quelli volanti, ma sicuramente essenziali per dominare i mari sul piano strategico nel prossimo futuro. Dunque, se finora eravamo abituati ad associare nei media la parola “droni” agli apparecchi che volano senza pilota o con radioguida a distanza, nei prossimi cinque l’ambito verrà certamente a includere quelli che viaggiano sull’acqua o sott’acqua. 🔗 Leggi su Follow.it

© Follow.it - L’era dei droni navali: vari Paesi li producono, è ora di una regolamentazione internazionale per controllarne i pericoli