Leonardo Notarbartolo a Confidential il Lupin italiano sul furto al Louvre | Pietre invendibili da sole

Leonardo Notarbartolo, l'uomo che nel 2003 ha compiuto il furto del World Diamond Centre di Anversa, ha commentato il colpo nel museo Louvre di Parigi nel nuovo episodio di Confidential. Il "Lupin italiano" si è detto convinto che il colpo sia stato commissionato. "Sono pietre invendibili da sole, questo furto non lo avrei mai fatto". 🔗 Leggi su Fanpage.it