Leonardo da Vinci e la tecnica del legno bruciato che anticipa la bioarchitettura moderna
Tra le pagine del Codice Madrid II, custodito nella penombra della Biblioteca Nazionale di Spagna, si nasconde una frase che attraversa il tempo come una freccia infuocata. Sul foglio 87r, Leonardo da Vinci annotò: “Saranno meglio conservate se scortecciate e bruciate in superficie che in ogni altro modo.” Poche parole, quasi sussurrate dall’inchiostro cinquecentesco, che descrivono la carbonizzazione superficiale del legno – una tecnica che oggi la bioarchitettura riscopre con stupore crescente. Quando il fuoco protegge invece di distruggere. L’intuizione leonardesca è di una modernità disarmante. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com
Scopri altri approfondimenti
Un gruppo di giovani neofascisti ha fatto irruzione e devastato il liceo Leonardo da Vinci di Genova durante un’occupazione studentesca pacifica. Il collettivo dichiara a Fanpage.it che l’intervento della polizia sarebbe arrivato con grave ritardo. Le indagini son - facebook.com Vai su Facebook
L’aggressione del Da Vinci rappresenta, per la sua premeditazione, un salto di qualità nella violenza dell’estrema dx. Non è un fatto estemporaneo Dietro ci sono la campagna di demonizzazione delle proteste studentesche e organizzazione Si faccia luce Sol - X Vai su X
Leonardo da Vinci e il legno indistruttibile: il segreto rinascimentale che cambia la bioarchitettura - Nel pieno del Rinascimento, tra i segreti celati nei manoscritti di Leonardo da Vinci, emerge una scoperta che ancora oggi sorprende il mondo della ricerca. Lo riporta greenme.it
Leonardo Da Vinci anticipa di due secoli una tecnica giapponese per trattare il legno: scoperta sul Codice Madrid II - Leonardo da Vinci continua a sorprendere con intuizioni che rinnovano la storia della scienza e della tecnica. Da gaeta.it
Nel Codice di Madrid II, tre studiosi fiorentini scoprono l’efficacia della tecnica della bruciatura del legno descritta da Leonardo - FIRENZE – Una frase sconosciuta, tra le visionarie pagine del Codice di Madrid II di Leonardo Da Vinci, potrebbe riscrivere la storia del legno anche con l’aiuto della conoscenza di una antica tecnica ... Secondo primapress.it