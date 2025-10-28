Leonardo Caffo | Non vedo mia figlia da quasi un anno

Gentile Direttore le scrivo questa lettera, sperando possiate darle giusto peso e pubblicazione. Come è noto da qualche anno combatto una complessa battaglia giudiziaria che in primo grado mi ha visto condannato per il reato all'articolo 572 del Codice Penale italiano (che disciplina il reato di. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Boicottate MOW perché ospita un articolo di Leonardo Caffo sul femminicidio di Pamela Genini, lui che ha una condanna in primo grado per maltrattamenti in famiglia. Poi boicottate Il Foglio che è filoisraeliano. Il Tempo, Libero e Il Giornale sono gli house org - facebook.com Vai su Facebook

Leonardo Caffo: "Non vedo mia figlia da quasi un anno" - Mi sono sempre professato innocente e in questo momento, insieme al mio avvocato Fabio Schembri ... milanotoday.it scrive

Leonardo Caffo: «Hanno colpito me per educarne mille. Chiedo scusa, ma solo sul piano morale» - Si ha difficoltà a riconoscere l’imputato che è stato appena condannato a 4 anni di reclusione per innumerevoli maltrattamenti e violenze nei confronti della ex compagna (in questo articolo il ... Scrive milano.corriere.it

Leonardo Caffo condannato per maltrattamenti, l’ex compagna: “C’è ancora tanto da fare per contrastare la violenza” - È stato condannato in primo grado a quattro anni di reclusione Leonardo Caffo, il filosofo 36enne accusato di maltrattamenti e lesioni gravi dopo la denuncia dell'ex compagna e madre di sua figlia. Segnala fanpage.it