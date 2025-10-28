L’enoturismo è un’opportunità da sfruttare Ma le cantine non l’hanno ancora capito
"Le degustazioni sono noiose. Serve più fantasia". Il professor Szolnoki dell'università di Hochschule Geisenheim spiega i limiti delle aziende europee, troppo piccole e poco strutturate. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it
