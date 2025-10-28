Energia: uno scenario mondiale La storia umana è strettamente intrecciata con l’uso della tecnica che ha fatto imprescindibilmente dell’energia il motore per il suo sviluppo. Senza energia nulla di umano sarebbe stato ne sarebbe possibile ed è per questo che essa ricopre un ruolo fondamentale nella nostra civiltà. Nella storia ogniqualvolta la carenza di energia si è manifestata per motivi esogeni, le civiltà hanno perso la propria spinta propulsiva: non importa se l’energia venisse prodotta da braccia umane o dall’utilizzo tecnico della materia, sta di fatto che le crisi economiche con i conseguenti abbassamenti del tenore di vita, sono state quasi sempre attraversate da restringimenti energetici più o meno accentuati. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - L’energia salverà il mondo