L’Emilia-Romagna è la regione con il più alto numero di prodotti Dop e Igp d’Europa

Parmatoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rafforzare la promozione del patrimonio enogastronomico regionale, con particolare attenzione alle produzioni agroalimentari a qualità regolamentata – Dop, Igp, Doc e Igt – e valorizzare il legame tra eccellenze enogastronomiche, cultura e territorio. È questo l’obiettivo del Protocollo d’intesa. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Cerca Video su questo argomento: L8217emilia Romagna 232 Regione