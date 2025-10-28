L’Emilia-Romagna è la regione con il più alto numero di prodotti Dop e Igp d’Europa

Rafforzare la promozione del patrimonio enogastronomico regionale, con particolare attenzione alle produzioni agroalimentari a qualità regolamentata – Dop, Igp, Doc e Igt – e valorizzare il legame tra eccellenze enogastronomiche, cultura e territorio. È questo l’obiettivo del Protocollo d’intesa. 🔗 Leggi su Parmatoday.it