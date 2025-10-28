Leggi popolari presentate tre anni fa e mai discusse protesta sotto la Regione

Nella mattinata di oggi una delegazione di una trentina di persone di AMAS-ER (Assemblea Movimenti Ambientalisti e Sociali Emilia-Romagna, che raggruppa diverse Associazioni e comitati, tra cui RECA, Cobas Bologna, USI-CIT, Comitato Besta Bologna, Un altro Appennino è possibile, Comitato contro. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Argomenti simili trattati di recente

Una folla entusiasta ha accolto la lista provinciale Popolari con Decaro in sostegno di Antonio Decaro candidato Presidente della Regione Puglia, nella presentazione ufficiale... ? Leggi l'articolo - facebook.com Vai su Facebook

Leggi popolari presentate tre anni fa e mai discusse, protesta sotto la Regione - Romagna ha manifestato in Aula consiliare per denunciare il grave ritardo e il disinteresse della maggioranza regionale nell'affrontare le cinque propos ... Come scrive modenatoday.it