Leggende Pokèmon Z-A | Come catturare Yveltal

Dopo aver concluso la storia principale di Leggende Pokémon Z-A, il viaggio non è ancora finito: il gioco offre infatti una serie di missioni post-game dedicate ai Pokémon Leggendari di Kalos. Tra questi spicca Yveltal, il Pokémon che incarna la distruzione e rappresenta la controparte oscura di Xerneas. Preparati a un percorso impegnativo, pieno di sfide, missioni secondarie e riferimenti alla trama principale. Potrebbe interessarti anche Come catturare Zygarde Come sbloccare la missione dedicata a Yveltal. Per sbloccare la missione che ti permetterà di incontrare Yveltal, devi prima completare la Missione Principale 37: “Operazione Proteggi Luminopoli” e assistere alla scena post-crediti. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

