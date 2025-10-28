Legge di bilancio la Cei stronca la manovra del Governo Meloni | A cosa serve la politica se non riduce le diseguaglianze

La Cei boccia la manovra del Governo Meloni. È quello che emerge da un durissimo editoriale su Avvenire, il quotidiano della Conferenza episcopale italiana, intitolato La politica delle scelte e firmato da Ernesto Maria Ruffini, ex direttore dell’Agenzia delle entrate, intenzionato a scendere in politica nel centrosinistra, fratello minore del prefetto del Dicastero per la comunicazione della Santa Sede, Paolo. Nel suo editoriale, Ruffini legge in modo sinottico due notizie, a suo giudizio, soltanto “in apparenza lontane”, ma che “raccontano, in realtà, la stessa storia: la legge di bilancio che il governo ha presentato al Parlamento e il crollo della affluenza alle elezioni regionali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Legge di bilancio, la Cei stronca la manovra del Governo Meloni: “A cosa serve la politica se non riduce le diseguaglianze”

