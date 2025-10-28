Legge 104 sì del Tar al trasferimento di un finanziere da Palermo a Napoli per assistere i genitori disabili
Aveva richiesto il trasferimento da Palermo a Napoli, per assistere la madre disabile, ma la guardia di finanza rigetta la richiesta. Il finanziere fa ricorso e il Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo lo accoglie, riconoscendogli il diritto al trasferimento temporaneo, ai sensi dell’art. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
