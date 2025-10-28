Legenden – L’infiltrata come finisce | spiegazione finale e stagione 2

Legenden – L’infiltrata è una serie TV thriller psicologica, disponibile su Netflix dal 27 ottobre 2025. Si tratta di uno show danese, che vede protagonista Tea. Quest’ultima è una giovane allieva di polizia che accetta una missione pericolosa, ovvero quella di infiltrarsi nel crimine di Copenaghen con una nuova identità, quella di gioielliera. Il suo obiettivo è quello di conquistare la fiducia di Ashley, la moglie di un boss, che deve essere catturato. Ma ecco che con la donna instaura un legame speciale, scoprendo una storia di manipolazioni e violenza. Legenden – L’infiltrata: riassunto trama completa. 🔗 Leggi su Latuafonte.com