Lecco svolta in consiglio | Valsecchi entra nel gruppo Per Lecco Appello lascia dopo 16 anni

Leccotoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fine di un'era a Palazzo Bovara. Dopo sedici anni di presenza continuativa in consiglio comunale, il simbolo di Appello per Lecco esce ufficialmente dall'aula. La svolta è stata annunciata nella seduta di lunedì sera dalla consigliera Clara Fusi: Corrado Valsecchi, capogruppo di Appello, si è. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

