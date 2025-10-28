Lecco svolta in consiglio | Valsecchi entra nel gruppo Per Lecco Appello lascia dopo 16 anni
Fine di un'era a Palazzo Bovara. Dopo sedici anni di presenza continuativa in consiglio comunale, il simbolo di Appello per Lecco esce ufficialmente dall'aula. La svolta è stata annunciata nella seduta di lunedì sera dalla consigliera Clara Fusi: Corrado Valsecchi, capogruppo di Appello, si è. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Approfondisci con queste news
RASSEGNA STAMPA Domenica 12 ottobre, presso il Centro Pavesi, si è svolta la Cerimonia di Premiazione dei successi 2024/25 delle società di Milano Monza Lecco alla presenza del Vice Presidente nazionale Massimo Sala, del consigliere nazion - facebook.com Vai su Facebook
Al Politecnico si è svolto il seminario su welfare aziendale e motivazione del personale https://lecconotizie.com/economia/lecco-economia/al-politecnico-si-e-svolto-il-seminario-su-welfare-aziendale-e-motivazione-del-personale/… via @Lecco Notizie - X Vai su X
Lecco, svolta in consiglio: Valsecchi entra nel gruppo Per Lecco, Appello lascia dopo 16 anni - I tre consiglieri formeranno un unico gruppo che assumerà il nome della lista a sostegno del candidato sindaco Mauro Fumagalli alle comunali 2026 ... leccotoday.it scrive
Stefania Valsecchi entra in Giunta . Turrisi in Consiglio - La nuova assessora di Lecco a Famiglia, bambini, ragazzi e politiche giovanili è Stefania Valsecchi (foto), 55 anni, ... Scrive ilgiorno.it