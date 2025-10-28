Lecce spreca un rigore Napoli passa 1-0 con Anguissa

AGI - Il Napoli soffre e non convince totalmente sul piano della prestazione, ma esce comunque dal Via del Mare facendo risultato pieno. La squadra di Conte supera per 1-0 un buon Lecce, grazie al gol nella ripresa di Anguissa, alla seconda marcatura consecutiva. Altrettanto decisivo Milinkovic-Savic che, sul punteggio di parità, ha parato un rigore al giovane Camarda. Almeno per una notte, i partenopei possono così godersi la vetta solitaria della classifica in attesa della Roma (in campo domani contro il Parma). Sono diverse le novità di formazione in casa Napoli: accanto all'insostituibile Politano, Lucca e Lang completano un tridente inedito che, però, si rivelerà poco affiatato. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Lecce spreca un rigore, Napoli passa 1-0 con Anguissa

