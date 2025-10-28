Lecce Napoli streaming e diretta tv | dove vedere la partita di Serie A

Tpi.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lecce Napoli streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A. LECCE NAPOLI STREAMING TV – Oggi, martedì 28 ottobre 2025, alle ore 18,30 Lecce e Napoli scendono in campo allo stadio Via del Mare di Lecce, partita valida per la nona giornata della Serie A 2025-2026. Dove vedere Lecce Napoli in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio: Dove vederla in tv e live streaming. La partita di Serie A tra Lecce e Napoli sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. 🔗 Leggi su Tpi.it

lecce napoli streaming e diretta tv dove vedere la partita di serie a

© Tpi.it - Lecce Napoli streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A

Altre letture consigliate

lecce napoli streaming direttaLecce-Napoli: orario, probabili formazioni, diretta e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale - Si torna subito in campo con gli azzurri di Conte impegnati nella trasferta del Via del Mare contro i giallorossi di Di Francesco ... tuttosport.com scrive

lecce napoli streaming direttaLecce-Napoli oggi in diretta TV: dove vederla, canale, orario e polemiche - Azzurri in campo dopo il successo (con polemica) contro l'Inter: scopri chi trasmette il match oggi 28 ottobre 2025. Da libero.it

lecce napoli streaming direttaLecce-Napoli: diretta live e risultato in tempo reale - Napoli di Martedì 28 ottobre 2025: formazioni ufficiali e tabellino. Da calciomagazine.net

Cerca Video su questo argomento: Lecce Napoli Streaming Diretta