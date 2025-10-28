Lecce Napoli Oriali | De Bruyne non ritornerà prima di 3 o 4 mesi ma presto avremo a disposizione Lukaku Sull’umore…
Lecce Napoli, le dichiarazioni di Oriali ai microfoni di Dazn a pochi minuti dalla sfida dei partenopei contro i pugliesi. Le sue parole. Lele Oriali a pochi minuti dalla sfida del Napoli in casa del Lecce ha parlato ai microfoni di Dazn. Ecco le sue parole. DE BRUYNE E LUKAKU – «Kevin non sarà a . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Altre letture consigliate
Serie A, in campo Lecce-Napoli: azzurri decisi a conservare la vetta. Alle 20.45 Atalanta-Milan Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it - facebook.com Vai su Facebook
Formazioni Lecce-Napoli: Conte rilancia Lucca, McTominay in panchina, fiducia a Elmas - X Vai su X
Infortunio De Bruyne, Oriali prima di Lecce-Napoli: «Kevin si opera domani, almeno 3/4 mesi fuori» - Il collaboratore di Antonio Conte ha parlato, in primis, della partita di ... Riporta ilmattino.it
Napoli, Oriali: “Basta parlare di Inter. Novità per Lukaku, quando rientrano lui e De Bruyne” - L'intervento di Lele Oriali sul momento del Napoli, le polemiche con l'Inter e gli infortunati. Secondo calciomercato.com
Lecce-Napoli 0-0 | Oriali: "KDB? Domani sapremo di più" ?? | OneFootball - Clicca qui per acquistare il Pass Mensile LaB Channel senza rinnovo automatico. Secondo onefootball.com