Lecce Napoli, le dichiarazioni di Oriali ai microfoni di Dazn a pochi minuti dalla sfida dei partenopei contro i pugliesi. Le sue parole. Lele Oriali a pochi minuti dalla sfida del Napoli in casa del Lecce ha parlato ai microfoni di Dazn. Ecco le sue parole. DE BRUYNE E LUKAKU – «Kevin non sarà a . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Lecce Napoli, Oriali: «De Bruyne non ritornerà prima di 3 o 4 mesi, ma presto avremo a disposizione Lukaku. Sull’umore…»